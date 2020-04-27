В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сына из самодельного пистолета

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Число жертв массового убийства, совершённого 3 августа 2019 года 21-летним Патриком Крузиусом в супермаркете Walmart в Техасе, возросло до 23 человек. В медицинском центре Del Sol в Эль-Пасо вечером 25 апреля скончался футбольный тренер Гильермо Гарсиа.

В госпитале рассказали, что мужчина оставался последним из пациентов, поступивших к ним после кровавой бойни. С тяжёлым сердцем сообщаем, что после почти девятимесячного боя Гильермо Гарсиа, наш последний оставшийся пациент,...