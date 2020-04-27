Происшествия

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сына из самодельного пистолета

13:36, 27 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга выстрелил сыну в грудь из самодельного оружия.

По данным издания «Невские Новости», инцидент произошёл 26 апреля на улице Республиканской. По данным полиции, 83-летний отец выстрелил в сына без причины. Пострадавший выжил.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчину расстреляли из пистолета на улице в Элисте. От полученных ранений он скончался на месте. Подозреваемый в нападении задержан. По версии следствия, ночью 25 апреля он, находясь на одной из улиц Элисты, произвёл не менее трёх выстрелов в потерпевшего из-за возникшей неприязни,

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