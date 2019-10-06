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Блогер из Сергиева Посада попал в реанимацию в Санкт-Петербурге из-за неудачной попытки сделать селфи. Ради эффектного снимка мужчина забрался на трубу заброшенной шестиэтажной котельной.

Из-за неловкого движения он сорвался с большой высоты, передаёт РЕН ТВ . Некоторое время спустя его обнаружили прохожие, которые вызвали скорую помощь.

Пострадавший получил открытый перелом правого бедра. Он смог рассказать медикам о том, что произошло. Однако его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Ранее в Москве, как писал News.ru, опрокинулась люлька с рабочими, которая находилась в районе крыши девятиэтажного здания. Один человек погиб, двое пострадали.