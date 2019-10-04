В Москве люлька со строителями, находившаяся на крыше девятиэтажного дома, перевернулась. В результате несчастного случая один человек погиб, ещё двое пострадали.
Источник News.ru сообщил, что ЧП произошло по адресу: ул. Булатниковская, д. 5, корп. 4. Причины случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее News.ru писал, что один рабочий погиб и ещё один получил травмы при падении с высоты в центре Москвы. Они выпали из строительной люльки.
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