https://static.news.ru/photo/139ecfbe-e6c0-11e9-bf60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве люлька со строителями, находившаяся на крыше девятиэтажного дома, перевернулась. В результате несчастного случая один человек погиб, ещё двое пострадали.

Источник News.ru сообщил, что ЧП произошло по адресу: ул. Булатниковская, д. 5, корп. 4. Причины случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее News.ru писал, что один рабочий погиб и ещё один получил травмы при падении с высоты в центре Москвы. Они выпали из строительной люльки.