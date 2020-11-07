В Самаре задержали хозяина дома, где при пожаре погибли четверо

https://static.news.ru/photo/71d29bd2-212b-11eb-a59c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ-СКР Самара/vk.com

СК РФ возбудил уголовное дело по факту пожара в Самаре. Собственник дома, где произошло возгорание, задержан.

Куйбышевский районный суд Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя 1963 года рождения. Мужчине инкриминируют преступное деяние, предусмотренное частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

СУ СК РФ по Самарской области сообщило, что ведётся проверка информации о нелегальном хостеле, который мог быть организован в пострадавшем от огня здании. Официально дом не был зарегистрирован как место для размещения отдыхающих. Некоторые пострадавшие жили в помещении по временной регистрации.

Задержанному в ближайшее время изберут меру пресечения. Его допрашивают, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Пожар в двухэтажном доме с мансардой в Железнодорожном районе Самары произошёл утром в субботу, 7 ноября. К 8:41 мск возгорание локализовали на площади 500 квадратных метров, в 11:51 мск пожар ликвидировали. Погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали. Как передавал NEWS.ru, здание могло загореться из-за неисправной проводки.