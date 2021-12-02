В России задержали трёх украинских диверсантов

Сотрудники ФСБ пресекли разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб в трёх регионах России. Задержаны три человека, собиравшие информацию о стратегических объектах и планировавшие теракты. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В числе задержанных два агента Службы безопасности Украины Зиновий Коваль и его сын Игорь, а также агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Цилык.

В ЦОС уточнили, что Зиновий и Игорь Ковали прибыли Россию для сбора данных и проведения фото- и видеосъёмки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры. Они дали признательные показания, рассказав, что за выполнение поставленной задачи в СБУ им пообещали вознаграждение в размере $10 тысяч.

В автомобиле задержанных силовики обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие и средства индивидуальной защиты. Эти предметы направлены на экспертизу.

Третий задержанный — Александр Цилык — был направлен украинской разведкой в Россию для совершения теракта. Он намеревался подорвать два самодельных взрывных устройства, общая масса которых составляет полтора килограмма в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что в Симферополе арестовали троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму. Среди них бывший зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (организация, претендующая на представительство крымских татар, российскими властями признана экстремистской и запрещена) Нариман Джелялов. Двое других участников проходят в деле как А. и А.