В Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе

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Пожар в частном доме в Тюменской области стал причиной гибели семи человек. Об этом сообщает СК РФ.

9 января 2021 года после тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек, — говорится в сообщении ведомства, которое было...