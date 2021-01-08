В Полтавской области Украины прогремел взрыв на газопроводе

На территории Полтавской области Украины в субботу, 9 января, на газопроводе прогремел взрыв. ЧП произошло неподалёку от села Калайдинцы. Об этом на официальной странице в социальной сети сообщили представители пресс-службы предприятия «Лубныгаз».
О пострадавших в результате ЧП не сообщается.
Сотрудники пресс-службы предприятия рассказали, что взрыв произошёл на магистральном газопроводе. Он обслуживается компанией «Укртрансгаз».
Взрыв произошёл на участке вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. По предварительной информации, инцидент имел место на газораспределительной станции. Предприятие вывело все свои аварийные службы на дежурство, — сообщается на странице «Лубныгаза» в Facebook.
Как ранее передавал NEWS.ru, в одной из квартир жилого дома в Луганске прогремел взрыв, по предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Об этом сообщил очевидец.