В Луганске в многоквартирном доме произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/e91f3c08-5020-11eb-96f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В одной из квартир жилого дома в Луганске прогремел взрыв, по предварительным данным, причиной могла стать утечка газа. Об этом сообщил очевидец.

В ночь с 5 на 6 января произошёл взрыв в квартире 11-го дома в квартале 50-летия Октября. Предварительно говорят, что взорвался газ, — рассказал собеседник РИА Новости, находившийся рядом с местом происшествия.

В одной из квартир выбило окна. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

21 ноября в одном из кафе в столице Казахстана Нур-Султане взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, более 30 пострадали. В результате ЧП произошло обрушение кровли на кухне. Спасатели вынесли из помещения 15 газовых баллонов.

2 января два человека погибли при взрыве газового баллона под Волгоградом. Газовоздушная смесь взорвалась в гараже, сообщал NEWS.ru.