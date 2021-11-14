В Подмосковье шестеро человек напали на семью с младенцем

В подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело после нападения на семью с малолетним ребёнком. По предварительным данным, шестеро человек избили мужчину, после того как он сделал замечание хулигану, справляющему нужду у подъезда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 ноября 2021 года около подъезда многоквартирного дома по проспекту Жуковского в микрорайоне Кучино города Балашихи мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения. Сотрудниками полиции установлены личности участников инцидента, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным радио «Говорит Москва», все участники драки задержаны.

Как рассказал телеканалу РЕН ТВ мужчина, представившийся Антоном, вечером он с женой и ребёнком возвращался домой, когда увидел подвыпившую компанию. Один из них справлял на дверь подъезда малую нужду. В ответ на сделанное замечание нарушитель грубо ему ответил и стал нападать. Позже к хулигану присоединились его «земляки». В ходе драки Антону бутылкой разбили голову.

Позже в Интернете появилось видео с извинениями некоего молодого человека, который рассказал, что помог своим родителям, не зная, что они были «неправы».

По словам Антона, после этого ему поступали угрозы от нападавших.

Накануне в Новых Ватутинках, где ранее избили мужчину с ребёнком, прошёл очередной рейд против нелегальных мигрантов. Сотрудники полиции выявили несколько десятков нарушений. Отмечается, что полицейские рейды там теперь будут проходить регулярно.