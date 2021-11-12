В Подмосковье обокрали дом шоумена Тимура Родригеза

В Подмосковье неизвестные проникли в частный дом певца и шоумена, экс-участника Comedy Club Тимура Родригеза и украли оттуда $45 тысяч, а также ювелирные украшения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл днём 12 ноября в деревне Глухово Московской области. О происшествии в полицию сообщил сам Родригез.

В ходе проверки установлено, что неизвестные проникли к нему в частный дом <...> и похитили порядка $45 тысяч (свыше 3,2 млн рублей), а также ювелирные изделия, — рассказал собеседник агентства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Тимур Родригез (Керимов) — российский певец, актёр, шоумен. Родился в 1979 году в Пензе. Широкую известность получил после участия в проекте Comedy Club. Был участником жюри проекта «Маска».

Ранее сообщалось, что с банковского счёта актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной менее чем за четыре месяца исчезли более 400 тысяч рублей.