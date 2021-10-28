«Хочется лечь и умереть»: у Федосеевой-Шукшиной украли все деньги

В жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной разразился новый скандал, на этот раз финансовый. С банковского счёта актрисы менее чем за четыре месяца исчезли более 400 тысяч рублей. Подтвердив свои слова выпиской из банка, Лидия Николаевна обратилась в полицию. Какие ещё ценности украли у артистки, кто мог это сделать и почему она теперь не верит даже самым близким людям, Федосеева-Шукшина рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

83-летняя артистка клянётся, что сама не снимала эти деньги. Почти всё лето, рассказывает народная артистка СССР, она провела в своей квартире в Новой Москве — той самой, которую отсудила у последнего мужа, Бари Алибасова. Из квартиры выходила только к подъезду на лавочку подышать свежим воздухом. Продукты привозила дочь Ольга или соседи, которых Лидия Николаевнна считает «крайне милыми и приличными людьми».

— Как вы обнаружили пропажу такой крупной суммы?

— Буквально на днях вдруг поняла, что мой счёт обчищен. Сама я «шопингами» не занимаюсь, так как у меня больные ноги. И в банк не ходила. А дочь Оля сходила в банк по моей просьбе и принесла выписку — в какие даты какие суммы снимались.

Лидия Федосеева-Шукшина Сергей Пятаков/РИА Новости

И оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения.

— Вы отдавали кому-то в руки свою банковскую карту?

— Один раз — кажется, в сентябре — давала карту своей близкой подруге Татьяне, попросив её снять 20 тысяч рублей. На продукты. Татьяна деньги принесла и карту вернула.

Но ведь дело не только в деньгах. Кроме них, у меня пропало кольцо с бриллиантиками, которое лежало у меня на столе. В мой день рождения, 25 сентября, с поздравлениями приходили разные люди, которые решили проявить своё внимание. Это были и соседи по подъезду, и коллеги, и подруга Таня со своими друзьями.

Через несколько дней я хватилась, что нет двух колец. Одного — обручального, которое мне подарил Бари Алибасов в день нашей свадьбы, а второго — с небольшими бриллиантиками, я сама его когда-то купила.

Написала заявление в полицию, пришёл участковый — разбираться. Одно из колец — алибасовское — после этого нашлось на самом видном месте. Я думаю, что мне его подбросили.

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

— Допускаете, что к обеим кражам могут быть причастны ваши близкие люди?

— Не хочу верить в это. Все они очень приличные и порядочные, плохих я вокруг себя не держу. Но ведь и чужих людей в моём доме не бывает...

Надеюсь, полиция — уже теперь, наверное, после локдауна — разберётся во всем. Есть же записи с камер видеонаблюдения в банке. К тому же я хочу попросить членов своей семьи и друзей пройти полиграф — детектор лжи.

— Из-за чего вы сейчас переживаете больше всего? Жалко кольца или денег?

— Ни то, ни другое. Больше всего мне горько, что я окончательно перестала понимать, кто друг, а кто враг.