В Подмосковье автобус с 46 детьми попал в ДТП

Экскурсионный автобус с 46 детьми попал в аварию. ДТП случилось в деревне Ельня Московской области, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, дети ехали из Королёва на экскурсию в Ногинский комбинат по производству мороженого. В дороге транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем.

Автобус получил незначительные повреждения. Пострадавших в результате инцидента не оказалось. Из Королёва уже выехал запасной транспорт, чтобы забрать детей для дальнейшей поездки.

Ранее сообщалось, что два автобуса, перевозившие детей, столкнулись в Краснодарском крае после того, как у одного из них отказали тормоза. Автобусы везли детей в лагеря для отдыха. Они двигались в колонне, когда случилось ЧП. В результате произошло столкновение с последующим возгоранием одной из машин.

Пожар был оперативно потушен экстренными службами региона, прибывшими на место чрезвычайного происшествия.