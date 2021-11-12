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В Подмосковье автобус с 46 детьми попал в ДТП

14:28, 12 ноября 2021
В Подмосковье автобус с 46 детьми попал в ДТП Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экскурсионный автобус с 46 детьми попал в аварию. ДТП случилось в деревне Ельня Московской области, сообщает РЕН ТВ. 

По данным телеканала, дети ехали из Королёва на экскурсию в Ногинский комбинат по производству мороженого. В дороге транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем.

Автобус получил незначительные повреждения. Пострадавших в результате инцидента не оказалось. Из Королёва уже выехал запасной транспорт, чтобы забрать детей для дальнейшей поездки.

Ранее сообщалось, что два автобуса, перевозившие детей, столкнулись в Краснодарском крае после того, как у одного из них отказали тормоза. Автобусы везли детей в лагеря для отдыха. Они двигались в колонне, когда случилось ЧП. В результате произошло столкновение с последующим возгоранием одной из машин.

Пожар был оперативно потушен экстренными службами региона, прибывшими на место чрезвычайного происшествия. 

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