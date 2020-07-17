В Петербурге задержали укравших около 10 млн рублей инкассаторов

https://static.news.ru/photo/1afc0a46-c816-11ea-8823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники петербургской полиции задержали по подозрению в краже около 10 млн рублей двух инкассаторов 41 и 43 лет, а также их 29-летнего подельника, который является уроженцем одной из стран Средней Азии.

Деньги в сумме 9,8 млн рублей были похищены утром 10 июля из банкомата, установленного в гипермаркете на улице Партизана Германа. По данному факту возбуждено уголовное по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, один из инкассаторов передал другому сведения о коде доступа к банкомату и ключе, а тот нанял своего знакомого для кражи кассет с деньгами. Инкассаторы заплатили подельнику вознаграждение, а оставшиеся средства разделили пополам.

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны по места проживания в посёлке Володарский, Кронштадте и Стрельне. При обыске полицейские нашли и изъяли деньги в сумме около 700 тысяч рублей. Кроме того, они обнаружили данные о банковской ячейке, куда злоумышленники поместили около 8,5 млн рублей.

Подозреваемый помещены в изолятор временного содержания. Полиция устанавливает их причастность к другим похожим преступлениям, сообщается на сайте главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее NEWS.ru писал, что в Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в ограблении банка. По данным следствия, он похитил около 4 млн рублей. Однако при обыске у него были найдены только 1,7 млн. Остальные средства налётчик успел потратить.