В Петербурге задержали курьера, устроившего стрельбу на Невском проспекте

Полиция Санкт-Петербурга задержала 20-летнего курьера ресторана, стрелявшего в воздух из травматического пистолета на Невском проспекте. Выяснилось, что оружие было похищено. Нарушитель доставлен в отделение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

9 ноября 2021 года около 21 часа 30 минут в полицию Центрального района поступило сообщение о стрельбе из автомашины ВАЗ зелёного цвета, которая ехала по Невскому проспекту от Суворовского проспекта в сторону центра, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для задержания был объявлен план «Перехват», и уже через 20 минут три полицейские машины заблокировали автомобиль у дома 77 по Невскому проспекту. Помимо злоумышленника, в нём находились 17-летний юноша и 21-летний продавец магазина.

Водитель задержанного авто признался, что выстрелил из травматического оружия в воздух во время движения. После изъятия и проверки пистолета выяснилось, что он был похищен из Казахстана в апреле 2021 года. Также сотрудники правоохранительных органов установили причастность стрелка к уголовному делу о нанесении побоев. Курьер и пассажиры его автомобиля доставлены в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее сообщалось, что туристы на автомобиле с московскими номерами устроили стрельбу в центре Туапсе. Полуобнажённый пассажир высунулся из люка на крыше и выстрелил в воздух из пистолета. Нарушителей задержали.