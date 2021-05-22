В Петербурге таксист зарезал водителя из-за неработающего светофора

В Санкт-Петербурге водитель такси зарезал автомобилиста. Из-за неработающего светофора мужчины не смогли мирно разобраться, кто должен уступить дорогу, и завязалась драка, пишет Telegram-канал «Подъём».
Очевидцы
Таксиста задержали на месте. Им оказался ранее судимый уроженец Таджикистана.
Очевидцы рассказывают, что молодой человек попытался скрыться с места происшествия, осознав, что произошло. Тем не менее другие участники дорожного движения заблокировали ему выезд своими автомобилями.
Ранее в Нижнем Новгороде 33-летний мужчина зарезал солдата-срочника. Погибшему было 19 лет. Подозреваемый 16 мая прогуливался по городу в компании друзей. В какой-то момент мужчины решили познакомиться с девушками из другой компании, в которой и был солдат. Не удовлетворившись отказом девушек, подозреваемый напал на военнослужащего.