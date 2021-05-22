В Петербурге таксист зарезал водителя из-за неработающего светофора

https://static.news.ru/photo/d6093fca-bbbd-11eb-8f28-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель такси зарезал автомобилиста. Из-за неработающего светофора мужчины не смогли мирно разобраться, кто должен уступить дорогу, и завязалась драка, пишет Telegram-канал «Подъём».

Очевидцы сообщили , что первым в бой бросился водитель автомобиля — он принялся избивать таксиста. Тогда последний достал нож и атаковал оппонента. В результате пострадавшего с ножевыми ранами груди увезли в больницу, где он и скончался.

Таксиста задержали на месте. Им оказался ранее судимый уроженец Таджикистана.

Очевидцы рассказывают, что молодой человек попытался скрыться с места происшествия, осознав, что произошло. Тем не менее другие участники дорожного движения заблокировали ему выезд своими автомобилями.

Ранее в Нижнем Новгороде 33-летний мужчина зарезал солдата-срочника. Погибшему было 19 лет. Подозреваемый 16 мая прогуливался по городу в компании друзей. В какой-то момент мужчины решили познакомиться с девушками из другой компании, в которой и был солдат. Не удовлетворившись отказом девушек, подозреваемый напал на военнослужащего.