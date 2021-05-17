В Нижнем Новгороде зарезали 19-летнего военнослужащего

В Нижнем Новгороде 33-летний мужчина убил солдата-срочника. Погибшему было 19 лет, сообщает СУ СК РФ по региону.
Подозреваемый 16 мая
В ходе конфликта мужчина пырнул юношу ножом в грудь. Военнослужащий скончался на месте, а нижегородца задержали в тот же день.
Ранее в Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на прохожих. Злоумышленник успел смертельно ранить трёх человек, а сам получил пулевое ранение от полицейского.
Позднее психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему люди в состоянии алкогольного опьянения нередко «хватаются» за оружие, в том числе и ножи. Таким образом, он прокомментировал инцидент в Екатеринбурге. По словам специалиста, алкоголь притупляет работу сдерживающих механизмов.