Происшествия

В Петербурге пациент с COVID-19 сбежал из закрытого на карантин НИИ

18:49, 27 апреля 2020 25
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге мужчина, инфицированный коронавирусом, сбежал из стационара НИИ Вредена, в котором была зафиксирована вспышка заболевания.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах. По его данным, сейчас полиция ведёт поиски пропавшего.

В полицию Петербурга поступило сообщение о побеге пациента с диагностированным коронавирусом. Известно, что этот человек уже уехал из города, его местонахождение уточняется, — сообщил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» трижды сбегал из лечебного учреждения.

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