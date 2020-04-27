В Петербурге пациент с COVID-19 сбежал из закрытого на карантин НИИ

В Санкт-Петербурге мужчина, инфицированный коронавирусом, сбежал из стационара НИИ Вредена, в котором была зафиксирована вспышка заболевания.
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В полицию Петербурга поступило сообщение о побеге пациента с диагностированным коронавирусом. Известно, что этот человек уже уехал из города, его местонахождение уточняется, — сообщил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» трижды сбегал из лечебного учреждения.
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