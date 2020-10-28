В Петербурге ребёнку сломали ногу во время массажа

https://static.news.ru/photo/09408d02-1917-11eb-adbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/Global Look Press

Во время массажа, который проводился на дому, полуторагодовалый малыш получил перелом. Об этом сообщили в полиции.

К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что после сеанса массажа полуторагодовалый ребёнок начал беспокойно себя вести. Осмотрев маленького пациента, медики выяснили, что у него сломана большая берцовая кость.

Госпитализировать малыша не стали и отправили с родителями домой. Его состояние удовлетворительное, передаёт «Пятый канал».

По факту данного происшествия полицейские начали проверку.

26 октября произошёл похожий случай в Химках. Но в тот раз серьёзные травмы ребёнку нанёс пьяный отец, когда пытался его успокоить. У малыша диагностированы перелом костей черепа и ушиб головного мозга.

Как писал NEWS.ru, ранее детский омбудсмен рассказала о засунувшей младенца в морозилку школьнице.