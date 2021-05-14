Петербуржец избил школьника на детской площадке

https://static.news.ru/photo/e74d219a-b6f2-11eb-a2c7-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Петербурге мужчина, который является директором фирмы, совершил нападение на гимназиста. Инцидент произошёл на детской площадке, сообщает региональный главк МВД.

Конфликт на детской площадке с избиением гимназиста обернулся для директора фирмы уголовным делом. Заступаясь за дочь, мужчина нанёс травмы подростку-гимназисту, задевшему девочку качелями, — говорится в сообщении.

Уточняется, что подростка доставили в больницу с травмой головы и переломом. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Инцидент произошёл во дворе дома 13 по улице Большая Зеленина. На текущий день мужчине избирается мера пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге пожилая женщина избила 11-летнего школьника, у которого произошла ссора с её внуком. Отец потерпевшего пожаловался в полицию. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как женщина в голубой куртке подходит к подросткам, которые сидят на лавочке, и несколько раз бьёт одного из них.