В Пензе задержали школьника за подготовку массового убийства одноклассников

https://static.news.ru/photo/f5455aae-80bc-11eb-a776-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В Пензе полицейские задержали 16-летнего подростка, который планировал расстрелять одноклассников из ружья своего деда.

Подозреваемый рассказал администратору группы в одной из социальных сетей о том, что одноклассники относятся к нему без должного уважения, поэтому он собирается устроить их массовое убийство. Юноша сообщил, что дома у него лежит оставшееся от деда ружьё, а порох он раздобудет у дяди, передаёт Telegram-канал Baza.

О планах школьника узнали сотрудники правоохранительных органов и задержали его. При обыске у подростка дома оперативники нашли ружьё, о котором он говорил. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 («Приготовление к убийству»), а также по статье 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса России.

Ранее в Саратове сотрудники ФСБ предотвратили нападение подростков на учебное заведение. Были задержаны двое подозреваемых. Они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Школьников 2005 года рождения поймали на территории заброшенного бомбоубежища. Там они хранили обрез охотничьего ружья. В нападениях на школы они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.

Подростки дали признательные показания. Выяснилось, что на массовое убийство они решились из чувства мести. Всего они планировали убить примерно 40 человек. СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц», писал NEWS.ru.