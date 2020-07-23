В Пентагоне рассказали о перехвате иранского пассажирского самолёта

https://static.news.ru/photo/516d0212-cd69-11ea-9f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Then Chih Wey / Global Look Press

Истребитель F-15 ВВС США держался на безопасной дистанции от пассажирского лайнера иранской виакомпании Mahan Air в небе над Сирией, заявил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан.

По словам Урбана, когда пилот убедился в том, что воздушное судно — пассажирский самолёт, он увеличил дистанцию с ним, передаёт Associated Press.

Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолёт Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолёта. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами, — подчеркнул представитель СЕНТКОМ.

Он пояснил, что F-15 находился на расстоянии километра от самолёта, убедившись в том, что он пассажирский. Визуальный осмотр авиалайнера, добавил Урбан, был проведён для обеспечения безопасности американских военных на базе в районе Эт-Танф.

Видео перехвата истребителями США пассажирского лайнера Ирана опубликовано государственной телерадикомпанией Ирана IRIB.

Как писал NEWS.ru ранее, экипаж иранского пассажирского лайнера сообщил 23 июля о перехвате борта американскими истребителями. В ходе переговоров пилота самолёта авиакомпании Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию пилоты истребителей представились как американские.