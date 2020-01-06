https://static.news.ru/photo/1d6e4e96-313b-11ea-bd1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: od.npu.gov.ua

Мужчина взорвал гранату в общежитии Малиновского района Одессы. Есть пострадавшие, они госпитализированы.

По данным полиции, трое жителей общежития выпивали на кухне, когда к ним попросил присоединиться 38-летний сосед, с которым у мужчин часто случались бытовые споры. Его пригласили к столу. Через некоторое время произошла ссора. 38-летний мужчина ушёл в свою комнату, вернулся с гранатой, бросил её в соседей, закрыв дверь.

Пострадавших доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Нападавший скрылся. Сейчас его ищут сотрудники полиции. На месте взрыва работают кинологи с собаками.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Донецкой области в разгар новогодней ночи бросил гранату во двор соседей. Происшествие случилось в Авдеевке. В итоге граната взорвалась, пострадал 62-летний житель соседского дома, он получил ранения. Вскоре был задержан и 36-летний дебошир.