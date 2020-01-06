Мужчина взорвал гранату в общежитии Малиновского района Одессы. Есть пострадавшие, они госпитализированы.
По данным полиции, трое жителей общежития выпивали на кухне, когда к ним попросил присоединиться 38-летний сосед, с которым у мужчин часто случались бытовые споры. Его пригласили к столу. Через некоторое время произошла ссора. 38-летний мужчина ушёл в свою комнату, вернулся с гранатой, бросил её в соседей, закрыв дверь.
Пострадавших доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Нападавший скрылся. Сейчас его ищут сотрудники полиции. На месте взрыва работают кинологи с собаками.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Донецкой области в разгар новогодней ночи бросил гранату во двор соседей. Происшествие случилось в Авдеевке. В итоге граната взорвалась, пострадал 62-летний житель соседского дома, он получил ранения. Вскоре был задержан и 36-летний дебошир.
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