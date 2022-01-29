В Новосибирске остановили при взлёте вылетавший в Москву самолёт

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Рейс авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, был остановлен при взлёте на ВПП. Такое решение принял экипаж самолёта, пишет ТАСС.

Пассажиров решено доставить в столицу другим рейсом, причины происшествия выясняет Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Известно, что воздушное судно было остановлено экипажем на ВПП при рулении. Предположительно, причиной могла стать техническая неисправность.

Рейс Новосибирск — Домодедово, факт [остановки взлёта] имеет место быть, [запланирован] вылет другим бортом, в ближайшее время объявят посадку, — приводит агентство слова собеседницы.

Накануне самолёт МиГ-31 во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Новгородской области. В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле нет.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил перелёт из Йоханнесбурга в Амстердам в носовом отсеке грузового самолёта, в который ему тайно удалось пробраться в аэропорту южноафриканского города. Нелегальный путешественник выжил после 11-часового перелёта.