В Новосибирске остановили при взлёте вылетавший в Москву самолёт

Рейс авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, был остановлен при взлёте на ВПП. Такое решение принял экипаж самолёта, пишет ТАСС.
Пассажиров решено
Рейс Новосибирск — Домодедово, факт [остановки взлёта] имеет место быть, [запланирован] вылет другим бортом, в ближайшее время объявят посадку, — приводит агентство слова собеседницы.
Накануне самолёт МиГ-31 во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Новгородской области. В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений на земле нет.
Ранее сообщалось, что мужчина совершил перелёт из Йоханнесбурга в Амстердам в носовом отсеке грузового самолёта, в который ему тайно удалось пробраться в аэропорту южноафриканского города. Нелегальный путешественник выжил после 11-часового перелёта.