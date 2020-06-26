В Норильске обработали 200 тыс. кв. метров загрязнённой территории

https://static.news.ru/photo/99afc08a-b7b8-11ea-848b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО

С момента аварии на норильской ТЭЦ-3 специалисты МЧС обработали сорбентом почти 200 тысяч квадратных метров загрязнённой нефтью территории.

Всего обработано 103,1 километра береговой линии и 197 тысяч 400 квадратных метров загрязнённой территории, собрано 195 тонн обработанного сорбентом грунта, — сообщил РИА Новости представитель МЧС.

Как писал NEWS.ru, работники Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичёва ДВО РАН предложили создать лабораторию или группу учёных из разных сфер науки для восстановления экосистемы на месте аварии рядом с Норильском. По оценкам биологов, потребуется несколько лет на то, чтобы атмосферные осадки смыли остатки нефти, а последние были вынесены в океан. Помимо этого, первое время перелётные птицы не будут селиться и гнездиться в этом районе. Также потребуется частичное замещение фауны.

Представители МЧС сообщили о ЧП под Норильском 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтью из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Только к 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На территории Красноярского края был введён режим ЧС федерального уровня. Сотрудники правоохранительных органов арестовали главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова. «Норникель» потратил 5 млрд рублей на ликвидацию последствий этой утечки.