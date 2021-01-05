В Неаполе на стоянке больницы для СOVID-пациентов произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/eeb70230-51a7-11eb-8c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: emergenzavvf/twitter.com

Свидетели сообщили о громком взрыве на стоянке больницы для пациентов больных коронавирусной инфекцией. Образовалась воронка размером около 500 квадратных метров. В неё попали несколько автомобилей, никто не пострадал.

На месте происшествия работают спасатели. Они хотят убедиться, что никто из людей не получил травм. Больница была эвакуирована, коронавирусный блок был временно закрыт, поскольку в результате инцидента возникли проблемы с водоснабжением и электричеством.

Как сообщает The Local, сначала у властей были подозрения, что взрыв был устроен преднамеренно, но позже пожарные исключили этот вариант. Взрыв прогремел под землёй в газовых или кислородных трубах.

Как писал NEWS.ru, вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Италии 27 декабря 2020 года. Первыми препарат от компаний Pfizer и BioNTech получили несколько сотрудников Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани.

25 декабря в страну были доставлены из Брюсселя 9750 доз вакцины, из них около тысячи были оставлены в столичной области Лацио, а остальные в сопровождении военных отправили во все остальные области. 28 декабря в страну привезли ещё 450 тысяч доз вакцины. Прививать в первую очередь будут медработников, правоохранителей и людей из групп риска.

В январе в страну должны поступить 3,4 млн доз вакцины. Всего Италия с населением в 60 млн человек заказала 202 млн доз вакцин. Первые вакцинации носят пока символический характер, массовая кампания для населения должна начаться 7 января.