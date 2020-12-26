В Италии началась вакцинация от коронавируса

https://static.news.ru/photo/946a2d4e-4819-11eb-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ANGELO/ТАСС

В итальянском Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани стартовала вакцинация от коронавируса. Первыми препарат от компаний Pfizer и BioNTech получили несколько сотрудников учреждения, эксперты которого одними из первых сумели выделить штамм COVID-19.

Как сообщает телеканал «Rai News 24», всего в Италию из Брюсселя 25 декабря доставили 9 750 доз вакцины, из них около тысячи остались в столичной области Лацио, остальные в сопровождении военных отправили во все области.

Первые вакцинации носят пока символический характер, массовая кампания для населения должна начаться 7 января. По словам чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури, 28 декабря в Италию прибудут ещё 450 тыс. доз вакцины. Прививать в первую очередь будут медработников, правоохранителей и людей из групп риска. Власти Италии рассчитывают привить от коронавируса большую часть населения к осени следующего года. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

В январе в страну должны поступить 3,4 млн доз вакцины. Всего Италия с населением в 60 млн человек заказала 202 млн доз вакцин.

С начала пандемии коронавирусом в этой стране заразились более 2 млн человек, от инфекции скончались более 70 тысяч итальянцев.

Как писал NEWS.ru, полиция Нью-Йорка начала расследование в связи с получением данных о том, что сеть медицинских организаций в штате могла получить вакцину от коронавируса мошенническим путём для последующего нелегального распространения частным лицам. О начале расследования случая предполагаемой махинации с вакциной сообщил департамент здравоохранения штата Нью-Йорк. Он добавил, что получение вакцины с целью распространения препарата частным лицам нарушает план властей штата о первоочередной вакцинации работников здравоохранения, персонала и постояльцев домов престарелых.

Parcare — сеть довольно крупных медицинских учреждений, насчитывающая в штате шесть клиник, две из которых располагаются непосредственно в Нью-Йорке. Отмечается, что сеть клиник могла незаконно получить партию вакцины от американской компании Moderna.