В Москве женщину оставили умирать на лавке после госпитализации

https://static.news.ru/photo/e0ce6756-8274-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

48-летняя жительница Москвы, страдающая от цирроза печени и пневмонии, скончалась на лавочке возле своего дома.

18 апреля женщину госпитализировали, однако на следующий день её привезли к дому на социальном такси. Врачам не удалось связаться с домочадцами больной по домофону, поэтому они оставили её на улице.

Через некоторое время прохожие заметили женщину и вызвали скорую помощь, но было уже поздно. По данному факту СК РФ начал проверку, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, двое фельдшеров из Ямало-Ненецкого автономного округа лишились работы после резонансного случая: они отказали в госпитализации пожилому ветерану ВОВ. Медики в течение долгого времени наотрез отказывались везти пациента в больницу, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.