В Москве женщину оставили умирать на лавке после госпитализации

48-летняя жительница Москвы, страдающая от цирроза печени и пневмонии, скончалась на лавочке возле своего дома.
18 апреля женщину госпитализировали, однако на следующий день её привезли к дому на социальном такси. Врачам не удалось связаться с домочадцами больной по домофону, поэтому они оставили её на улице.
Через некоторое время прохожие заметили женщину и вызвали скорую помощь, но было уже поздно. По данному факту СК РФ начал проверку,
Как писал NEWS.ru, двое фельдшеров из Ямало-Ненецкого автономного округа лишились работы после резонансного случая: они отказали в госпитализации пожилому ветерану ВОВ. Медики в течение долгого времени наотрез отказывались везти пациента в больницу, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.
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