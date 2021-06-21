В Москве загорелась военная академия

Сотрудники МЧС локализовали пожар в военной академия имени М. В. Фрунзе в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, огонь вспыхнул в кабинете руководства учебного заведения на третьем этаже. Что именно загорелось, пока неизвестно. Сотрудники академии пытались потушить пожар собственными силами до приезда специалистов. Площадь возгорания составила 30 «квадратов».

На кадрах, которыми поделились очевидцы, видно, как над зданием поднимается сизый дым. Пожар выглядел куда масштабнее, нежели оказалось на самом деле.

Ранее во время пожара на складе в центре столицы пострадал один человек из числа его сотрудников. Кроме того, травмы получили трое пожарных.