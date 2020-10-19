В Москве задержали сиделку за истязание 90-летней бабушки

Сотрудники московской полиции задержали сиделку по подозрению в истязании 90-летней женщины. К правоохранителям обратился внук пенсионерки. По его мнению, сиделка умышленно причиняла страдания его бабушке.
Как
Подозреваемая, 43-летняя женщина, была задержана в квартире на Мичуринском проспекте. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».
Как писал NEWS.ru, в мае сиделку из Волгоградской области заподозрили в убийстве 85-летней женщины, за которой та ухаживала. По данным пресс-службы регионального СУ СК, в посёлке Елань было найдено тело пенсионерки, которую сильно избили и задушили. В качестве подозреваемой была задержана 51-летняя местная жительница. При этом сиделка сама вызвала сотрудников полиции и попыталась представить случившееся как гибель от несчастного случая.