В Москве задержали сиделку за истязание 90-летней бабушки

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Сотрудники московской полиции задержали сиделку по подозрению в истязании 90-летней женщины. К правоохранителям обратился внук пенсионерки. По его мнению, сиделка умышленно причиняла страдания его бабушке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, проведённая проверка подтвердила эту информацию. Выяснилось, что на протяжении долгого времени сиделка систематически избивала пенсионерку, которая находилась в беспомощном состоянии.

Подозреваемая, 43-летняя женщина, была задержана в квартире на Мичуринском проспекте. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание».

Как писал NEWS.ru, в мае сиделку из Волгоградской области заподозрили в убийстве 85-летней женщины, за которой та ухаживала. По данным пресс-службы регионального СУ СК, в посёлке Елань было найдено тело пенсионерки, которую сильно избили и задушили. В качестве подозреваемой была задержана 51-летняя местная жительница. При этом сиделка сама вызвала сотрудников полиции и попыталась представить случившееся как гибель от несчастного случая.