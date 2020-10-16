В Москве водитель автобуса напал на пассажира без маски

https://static.news.ru/photo/66461c76-0fdd-11eb-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автобуса в Москве применил силу по отношению пассажиру, который разбил окно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Водитель заметил одного из пассажиров, который демонстрировал неадекватное поведение и попытался его остановить.

Для предотвращения дальнейших противоправных действий водитель применил силу, — цитирует «Вечерняя Москва» сообщение перевозчика.

В организации добавили, что на место происшествия вызвали полицейских. После инцидента водителя отстранили от работы и была организована внутренняя проверка.

При этом в Интернете появилась информация, что водитель автобуса напал на пассажира якобы из-за отсутствия маски.

Как писал NEWS.ru, два несовершеннолетних брата подрались на ножах в московской квартире. Старший чем-то обидел младшего и тот пошёл за ножом на кухню.

17-летний мальчик попытался отобрать у младшего брата нож, у них завязалась драка. Ему удалось забрать орудие, но его брат в последний момент дёрнулся, и нож воткнулся ему в ногу. Врачи оказали ему первую помощь, а затем увезли в медицинское учреждение.