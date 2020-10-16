В Москве в фитнес-клубе умер десятилетний мальчик

https://static.news.ru/photo/006fb1bc-0fdf-11eb-905b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ребёнок десяти лет умер во время индивидуальных занятий в спортивном центре на Мосфильмовской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что сердце мальчика остановилось во время занятий с тренером. Мальчик потерял сознание и скончался. О том, что стало причиной смерти не сообщается, как и не ясно, был ли маленький спортсмен у врача перед тренировкой.

Сейчас прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне московского фитнес-центра. Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей потерял сознание, и попытались оказать ему помощь. Приехавшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать артиста.