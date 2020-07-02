В Москве у предпринимателя украли два грузовика фисташек

https://static.news.ru/photo/c7b3f1e0-bc4f-11ea-934d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в краже фисташек, которые он вывез на двух грузовиках со склада на юге Москвы.

С заявлением о краже в ОМВД по району Бирюлёво Западное обратился генеральный директор одной из компаний. Он рассказал, что со складского помещения организации в Ступинском проезде кто-то украл 14 паллет фисташек на сумму 1 миллион рублей. Похищенное было найдено в посёлке Мосрентген.

Полицейские задержали одного из подозреваемых. Им оказался 25-летний приезжий мужчина — знакомый потерпевшего. Выяснилось, что у него имелись запасные ключи от склада. Предварительно арендовав два грузовых автомобиля с водителями и приехав на территорию складского помещения, он открыл его и вывез фисташки, говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников преступления, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Подобные курьёзные ситуации возникали неоднократно. В 2018 году правоохранительные органы искали фургон с колбасой, который пропал по дороге из Санкт-Петербурга в Смоленск. В полицию обратился менеджер компании, связанной с грузоперевозками. По его словам, общая стоимость товара составляла 3 млн рублей. Водитель Volvo с прицепом принял груз на территории санкт-петербургского мясоперерабатывающего комбината, однако в пути автомобиль бесследно исчез. В Смоленской области колбасу ждали в шести торговых точках.

В августе того же года подобный случай произошёл между Москвой и Мурманском. Тогда на трассе исчезла фура с кондитерскими изделиями, стоимость которых оценили в 2 млн рублей, писал NEWS.ru.