В Москве рабочий упал с эстакады на движущийся трамвай

https://static.news.ru/photo/99bb40ec-8e43-11eb-aee0-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот t.me/breakingmash

В Москве рабочий сорвался со строящейся эстакады и упал на трамвай. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Инцидент произошёл 26 марта около 9:00 на северо-востоке столицы, в районе пересечения проспекта Мира и северо-восточной хорды. Трамвай следовал по маршруту №17. Мужчина сорвался с 20-метровой высоты, зацепил контактный провод, рухнул крышу транспортного средства, после чего упал на рельсы перед трамваем, двигавшимся во встречном направлении. К счастью, в месте проведения строительства скорость общественного транспорта невысока, и тот успел остановиться.

В результате произошедшего рабочий получил травмы, его доставили в экстренную реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. За его жизнь борются медики. По некоторым данным, мужчине 60 лет.

Причины и подробности ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в подмосковной Балашихе, как писал NEWS.ru, два человека получили травмы в результате хлопка бытового газа.