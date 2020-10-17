В Москве похитили одинокую предпринимательницу

https://static.news.ru/photo/9837478a-1070-11eb-85b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Москве вторую неделю не могут найти 51-летнюю бизнесвумен Анжелу Волостных, которая занимается продажей ювелирных изделий. Она перестала выходить на связь 3 октября.

Как сообщает РЕН ТВ, женщина должна была пойти на приём к стоматологу 3 октября, но не появилась у него. Телефон предпринимательницы оказался выключен. 5 октября её подруга обратилась в полицию.

Силовики установили, что неизвестные злоумышленники похитили женщину около подъезда её дома по улице Багрицкого. Возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия.

Примечательно, что у Волостных нет близких родственников на территории России. Все её близкие живут в Молдавии.

NEWS.ru писал, что группа белорусов выкрала выпускника Академии ФСБ и вывезла его на Украину. Пострадавший не работал в российской спецслужбе, а владел фирмой, связанной с информационными технологиями.