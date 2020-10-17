В Москве похитили одинокую предпринимательницу

Полицейские в Москве вторую неделю не могут найти 51-летнюю бизнесвумен Анжелу Волостных, которая занимается продажей ювелирных изделий. Она перестала выходить на связь 3 октября.
Как
Силовики установили, что неизвестные злоумышленники похитили женщину около подъезда её дома по улице Багрицкого. Возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия.
Примечательно, что у Волостных нет близких родственников на территории России. Все её близкие живут в Молдавии.
NEWS.ru писал, что группа белорусов выкрала выпускника Академии ФСБ и вывезла его на Украину. Пострадавший не работал в российской спецслужбе, а владел фирмой, связанной с информационными технологиями.