В Москве на спортплощадке на ребёнка упало ограждение

В столице на девятилетнего мальчика упал деревянный забор, когда тот играл на спортивной площадке.
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По её словам, мальчик играл в мяч, когда на него упал забор. В результате у ребёнка диагностирован перелом ноги, сейчас он находится в больнице под присмотром медиков. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в центре Санкт-Петербурга после столкновения на набережной Фонтанки автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Водитель самостоятельно смог разбить стекло, выбраться из машины и доплыть до берега. Выбраться из воды ему помогли спасатели.
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