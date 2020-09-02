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В Москве на спортплощадке на ребёнка упало ограждение

12:31, 02 сентября 2020 28
Фото: unsplash.com

В столице на девятилетнего мальчика упал деревянный забор, когда тот играл на спортивной площадке.

Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, вечером 1 сентября мать ребёнка обратилась за помощью, сообщив, что её сын получил травму на площадке во дворе жилого дома.

По её словам, мальчик играл в мяч, когда на него упал забор. В результате у ребёнка диагностирован перелом ноги, сейчас он находится в больнице под присмотром медиков. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в центре Санкт-Петербурга после столкновения на набережной Фонтанки автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Водитель самостоятельно смог разбить стекло, выбраться из машины и доплыть до берега. Выбраться из воды ему помогли спасатели.

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