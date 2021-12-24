В Москве арестовали подозреваемых, избивших олимпийского чемпиона Соловьёва
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
18:06, 23 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правоохранительные органы столицы арестовали обоих подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва на два месяца, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД Москвы. Инцидент произошёл 21 декабря в центре города. Фигуриста избили двое молодых людей после того, как он вступился за свою подругу. В результате Соловьёв был госпитализирован с травмами.
Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников, — прокомментировали представители ведомства.
Адвокатом одного из двух арестованных студентов является его мать, утверждает агентство.
Ранее менеджер Соловьёва сообщила, что его состояние пока остаётся без изменений. По её словам, он по-прежнему испытывает головную боль и недомогание.
В течение последних нескольких месяцев потасовки с участием представителей мира спорта стали обычным делом. В ноябре по обвинению в нападении на свою девушку был задержан боец поп-ММА Артур Кулинский по прозвищу Акаб, а на этой неделе его примеру последовал экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен, применивший силу в отношении мирных граждан. Однако на этот раз пострадавшим оказался сам спортсмен.
Инцидент произошёл у одного из караоке-клубов в Весковском переулке, где фигурист отдыхал в компании своей девушки, обладательницы пяти медалей чемпионата мира по кёрлингу Анны Сидоровой, а также ещё нескольких друзей. Отмечается, что они уже покидали заведение, однако на улице у них завязался конфликт с тремя неизвестными. Те якобы стали грубо вести себя по отношению к одной из девушек, что заставило Соловьёва вмешаться. В результате произошла потасовка, в которой фигурист был серьёзно избит.