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В Москве арестовали подозреваемых, избивших олимпийского чемпиона Соловьёва

18:06, 23 декабря 2021
В Москве арестовали подозреваемых, избивших олимпийского чемпиона Соловьёва Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правоохранительные органы столицы арестовали обоих подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва на два месяца, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД Москвы. Инцидент произошёл 21 декабря в центре города. Фигуриста избили двое молодых людей после того, как он вступился за свою подругу. В результате Соловьёв был госпитализирован с травмами.

Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников,прокомментировали представители ведомства.

Адвокатом одного из двух арестованных студентов является его мать, утверждает агентство.

Ранее менеджер Соловьёва сообщила, что его состояние пока остаётся без изменений. По её словам, он по-прежнему испытывает головную боль и недомогание.

В течение последних нескольких месяцев потасовки с участием представителей мира спорта стали обычным делом. В ноябре по обвинению в нападении на свою девушку был задержан боец поп-ММА Артур Кулинский по прозвищу Акаб, а на этой неделе его примеру последовал экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен, применивший силу в отношении мирных граждан. Однако на этот раз пострадавшим оказался сам спортсмен. 

Инцидент произошёл у одного из караоке-клубов в Весковском переулке, где фигурист отдыхал в компании своей девушки, обладательницы пяти медалей чемпионата мира по кёрлингу Анны Сидоровой, а также ещё нескольких друзей. Отмечается, что они уже покидали заведение, однако на улице у них завязался конфликт с тремя неизвестными. Те якобы стали грубо вести себя по отношению к одной из девушек, что заставило Соловьёва вмешаться. В результате произошла потасовка, в которой фигурист был серьёзно избит.

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