В Москве арестовали подозреваемых, избивших олимпийского чемпиона Соловьёва

Правоохранительные органы столицы арестовали обоих подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва на два месяца, сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД Москвы. Инцидент произошёл 21 декабря в центре города. Фигуриста избили двое молодых людей после того, как он вступился за свою подругу. В результате Соловьёв был госпитализирован с травмами.

Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников, — прокомментировали представители ведомства.

Адвокатом одного из двух арестованных студентов является его мать, утверждает агентство.

Ранее менеджер Соловьёва сообщила, что его состояние пока остаётся без изменений. По её словам, он по-прежнему испытывает головную боль и недомогание.

В течение последних нескольких месяцев потасовки с участием представителей мира спорта стали обычным делом. В ноябре по обвинению в нападении на свою девушку был задержан боец поп-ММА Артур Кулинский по прозвищу Акаб, а на этой неделе его примеру последовал экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен, применивший силу в отношении мирных граждан. Однако на этот раз пострадавшим оказался сам спортсмен.