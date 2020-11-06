В Московской области обстреляли машину с полуторагодовалым ребёнком

Неизвестный мужчина, находясь в своей машине, обстрелял автомобиль Toyota в подмосковном Подольске и скрылся. В салоне иномарки находился полуторагодовалый ребёнок.
Осколки лобового стекла угодили в лицо мальчика. Ребёнок получил глубокий порез у губы и повреждения носа и рта,
Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство установит все обстоятельства происшествия и выяснит личность стрелка. Ход проверки областная прокуратура взяла на контроль.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Волгограде, где 61-лений местный житель открыл огонь по подросткам из пневматического ружья с балкона своей квартиры на пятом этаже. Двое несовершеннолетних получили ранения. Позднее выяснилось, что стрелок был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело.