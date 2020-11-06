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Происшествия

В Московской области обстреляли машину с полуторагодовалым ребёнком

19:59, 06 ноября 2020 16
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный мужчина, находясь в своей машине, обстрелял автомобиль Toyota в подмосковном Подольске и скрылся. В салоне иномарки находился полуторагодовалый ребёнок.

Осколки лобового стекла угодили в лицо мальчика. Ребёнок получил глубокий порез у губы и повреждения носа и рта, передаёт РЕН ТВ. Мать мальчика рассказала, что у сына вся одежда была залита кровью.

Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство установит все обстоятельства происшествия и выяснит личность стрелка. Ход проверки областная прокуратура взяла на контроль.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Волгограде, где 61-лений местный житель открыл огонь по подросткам из пневматического ружья с балкона своей квартиры на пятом этаже. Двое несовершеннолетних получили ранения. Позднее выяснилось, что стрелок был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело.

 
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