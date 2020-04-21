В Минобороны ответили на сообщения о федеральных войсках в Чечне

https://static.news.ru/photo/689b657c-83e6-11ea-8bae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны прокомментировали сообщения СМИ о появлении федеральных войск в приграничном районе Чечни. Как рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев, никаких военных сил на территорию республики не вводили.

Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, — приводит его слова «Профиль».

Он подчеркнул, что в Чечне размещена 42-я мотострелковая дивизия. Она занимается плановой подготовкой в месте своей постоянной дислокации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Надтеречном районе Чеченской Республики появились федеральные войска. Согласно сообщениям местных жителей, скопления военных машин и разбитые палаточные городки заметили вблизи сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.