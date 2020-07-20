В Миассе из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

Из-за большого количества лесных пожаров в Миасском городском округе руководство города ввело на его территории режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщила администрация Миасса в своих соцсетях.
В связи с большим количеством возгораний в лесах в Миасском городском округе с 12:00 19 июля введён режим чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.
При этом пожары происходят преимущественно в районе озера Тургояк, где любят отдыхать горожане и жители Челябинской области. В Главном управлении лесами по Челябинской области подтвердили эту информацию,
К настоящему времени пожар локализован, его площадь составила порядка 120 гектаров, продолжаются работы по его полной ликвидации. Пожар высокой степени сложности, — говорится в сообщении.
Согласно решению администрации Миасса, доступ к озеру ограничен, палаточные лагеря без приборов пожаротушения убраны, закрыт въезд на Пугачёвскую поляну и городской пляж. Это было сделано для бесприпятственного проезда спецтехники для тушения пожаров.
Министр экологии Челябинской области Виталий Безруков в своём Telegram-канале сообщил, что с момента введения ЧС берег Тургояка срочно покинули более 500 машин и более 1,5 тыс. туристов. Их направили на отдых на соседние водоёмы. Ещё около сотни отдыхающих эвакуировали с диких пляжей и из малодоступной местности. Действие режима ЧС будет прекращено после снятия напряжённой обстановки с лесными пожарами. В администрации города подчеркнули, что в данный момент посещение лесов находится под запретом.
Ранее NEWS.ru писал о том, что тушение крупного лесного пожара в Башкирии проходит без участия вертолётов, потому что ближайшие водоёмы находятся на большом расстоянии от места происшествия, а интенсивность сбросов воды не должна превышать 15 минут. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
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