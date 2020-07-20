В Миассе из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

https://static.news.ru/photo/a614912e-ca5b-11ea-9c58-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

Из-за большого количества лесных пожаров в Миасском городском округе руководство города ввело на его территории режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщила администрация Миасса в своих соцсетях.

В связи с большим количеством возгораний в лесах в Миасском городском округе с 12:00 19 июля введён режим чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении.

При этом пожары происходят преимущественно в районе озера Тургояк, где любят отдыхать горожане и жители Челябинской области. В Главном управлении лесами по Челябинской области подтвердили эту информацию, передаёт «Интерфакс-Урал». По данным пресс-службы ГУ, крупный пожар начался около озера 18 июля.

К настоящему времени пожар локализован, его площадь составила порядка 120 гектаров, продолжаются работы по его полной ликвидации. Пожар высокой степени сложности, — говорится в сообщении.

Согласно решению администрации Миасса, доступ к озеру ограничен, палаточные лагеря без приборов пожаротушения убраны, закрыт въезд на Пугачёвскую поляну и городской пляж. Это было сделано для бесприпятственного проезда спецтехники для тушения пожаров.

Министр экологии Челябинской области Виталий Безруков в своём Telegram-канале сообщил, что с момента введения ЧС берег Тургояка срочно покинули более 500 машин и более 1,5 тыс. туристов. Их направили на отдых на соседние водоёмы. Ещё около сотни отдыхающих эвакуировали с диких пляжей и из малодоступной местности. Действие режима ЧС будет прекращено после снятия напряжённой обстановки с лесными пожарами. В администрации города подчеркнули, что в данный момент посещение лесов находится под запретом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тушение крупного лесного пожара в Башкирии проходит без участия вертолётов, потому что ближайшие водоёмы находятся на большом расстоянии от места происшествия, а интенсивность сбросов воды не должна превышать 15 минут. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.