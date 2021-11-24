В МЧС назвали число эвакуированных рабочих шахты «Листвяжная»

Спасатели эвакуировали 236 человек из 287, находившихся в шахте «Листвяжная» на Кузбассе, где 25 ноября произошло задымление, рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

По последним данным, которые уточнялись 30 минут назад, 236 человек были уже на поверхности. Остальные выводятся, — рассказали в МЧС РФ.

Кроме того, в Кузбасском центре медицины катастроф NEWS.ru заявили, что число пострадавших достигло 40. Представители экстренных служб отметили, что, вероятно, у работников предприятия отравление угарным газом, их осматривают медики. К месту ЧП планируют направить вертолёт санитарной авиации.

По факту задымления на шахте прокуратурой области была организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Как сообщили в ведомстве, на шахту незамедлительно выехали заместитель прокурора Кемеровской области — Кузбасса Анатолий Закусилов, прокурор Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

Сигнал о происшествии в шахте «Листвяжная» в городе Белово поступил в экстренные службы в 05:07. Всего в шахте находились 287 человек. В настоящее время на месте работают несколько отделений горноспасателей.

Ранее, 3 ноября, в Кузбассе эвакуировали из-за пожара более 200 человек из шахты «Таштагольская». В момент инцидента на выработках находились более 225 человек. По данным экстренных служб, возгорание могло возникнуть из-за нарушения технологического процесса. Никто не пострадал.