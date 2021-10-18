В «Магните» раскрыли детали драки охранников с покупателем

Драка между охранниками и покупателем в одном из магазинов «Магнит» в городе Шарья Костромской области произошла из-за попытки последнего совершить кражу, рассказали NEWS.ru в пресс-службе торговой сети. Представители компании отметили, что на место была вызвана группа быстрого реагирования (ГБР).

В ходе ожидания приезда полиции между сотрудниками ЧОП и покупателем возник конфликт, перешедший в драку. Мы считаем, что применение физической силы сотрудниками ГБР ЧОО должно быть строго законным, то есть правомерным, обоснованным. В случае необоснованного применения физической силы будет принято решение о применении санкций в отношении ЧОП, вплоть до расторжения договора, — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в «Магните» заявили, что проверят все обстоятельства инцидента в одном из магазинов в Костромской области, где, по сообщениям СМИ, охранники избили покупателя за неоплаченную, случайно разбитую бутылку спиртного.

В начале октября 2021-го похожий случай произошёл в другом магазине сети «Магнит». В подмосковном Домодедово посетителя избили дубинкой. Тогда свидетели инцидента заявили, что сотрудница поймала двух мужчин, якобы что-то укравших, и избила их в служебном помещении до крови. Как утверждают посетители, никто из персонала не помог травмированным мужчинам.