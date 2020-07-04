В Лондоне у детской площадки расстреляли девушку

https://static.news.ru/photo/11c0fb26-be1b-11ea-b902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании молодая девушка погибла в результате стрельбы у детской площадки в одном из районов Лондона.

По словам очевидцев, неизвестный, проезжая на мопеде в районе Ислингтон, открыл огонь.

Как уточняет The Sun, жертве было около 20 лет. Она скончалась после того, как полицейские нашли её с огнестрельными ранениями.

Издание отмечает, что ранее в Британии произошла серия нападений на людей. Они случались в разных местах Соединённого Королевства.

Как писал NEWS.ru, семеро сотрудников лондонской полиции были ранены при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в районе Хаммерсмит и Фулхэм. Инцидент произошёл поздно вечером 3 июля. Правоохранители отправились к месту тусовки после поступивших жалоб о мероприятии. Местные жители были недовольны большим скоплением людей, шумом, асоциальным поведением собравшихся и стычками между ними. Когда стражи порядка прибыли на место, присутствовавшие на вечеринке встретили их враждебно.