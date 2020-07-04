В Лондоне у детской площадки расстреляли девушку

В Великобритании молодая девушка погибла в результате стрельбы у детской площадки в одном из районов Лондона.
По словам очевидцев, неизвестный, проезжая на мопеде в районе Ислингтон, открыл огонь.
Как
Издание отмечает, что ранее в Британии произошла серия нападений на людей. Они случались в разных местах Соединённого Королевства.
Как писал NEWS.ru, семеро сотрудников лондонской полиции были ранены при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в районе Хаммерсмит и Фулхэм. Инцидент произошёл поздно вечером 3 июля. Правоохранители отправились к месту тусовки после поступивших жалоб о мероприятии. Местные жители были недовольны большим скоплением людей, шумом, асоциальным поведением собравшихся и стычками между ними. Когда стражи порядка прибыли на место, присутствовавшие на вечеринке встретили их враждебно.
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