В Ленинградской области подростка подозревают в случайном убийстве дедушки

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В Ленинградской области 17-летний подросток подозревается в случайном убийстве своего 59-летнего дедушки.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. По её данным, инцидент произошёл, когда мужчина обучал внука стрельбе из пневматического ружья в палаточном лагере на берегу Суходольского озера вблизи посёлка Портовое Приозерского района.

Во время стрельбы по мишени внук по неосторожности произвел выстрел в сторону дедушки, в результате чего мужчина получил ранение, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти пострадавшего. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что калининградец случайно убил пенсионера из арбалета, теперь он предстанет перед судом. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.