В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

https://static.news.ru/photo/3df83056-3a44-11eb-b7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Крымское управление ФСБ России задержало мужчину, который выдавал себя за сотрудника спецслужб и предлагал помощь в освобождении от уголовной ответственности.

Мошенник заявил, что может помочь находящемуся под следствием жителю Севастополя. За свои «услуги» он попросил 2,3 млн рублей. Он объяснил, что денежные средства будут переданы участвующим в судебном процессе лицам. На самом деле злоумышленник планировал забрать деньги себе. Его задержали с поличным.

Лжефээсбэшником оказался житель Ялты. Он признал свою вину. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере», сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.

Ранее в Крыму задержали уроженца Еревана, который представлялся начальником отдела по информационным вопросам управления ФСБ. Мошенник пытался получить взятку от жителя Томска за трудоустройство в СКР по региону. Он запросил с него $60 тысяч за покровительство, писал NEWS.ru.