В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ

Крымское управление ФСБ России задержало мужчину, который выдавал себя за сотрудника спецслужб и предлагал помощь в освобождении от уголовной ответственности.
Мошенник заявил, что может помочь находящемуся под следствием жителю Севастополя. За свои «услуги» он попросил 2,3 млн рублей. Он объяснил, что денежные средства будут переданы участвующим в судебном процессе лицам. На самом деле злоумышленник планировал забрать деньги себе. Его задержали с поличным.
Лжефээсбэшником оказался житель Ялты. Он признал свою вину. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершённое в особо крупном размере», сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ.
Ранее в Крыму задержали уроженца Еревана, который представлялся начальником отдела по информационным вопросам управления ФСБ. Мошенник пытался получить взятку от жителя Томска за трудоустройство в СКР по региону. Он запросил с него $60 тысяч за покровительство, писал NEWS.ru.