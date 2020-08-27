В Краснодаре на девушку из окна сбросили коктейль Молотова

В Краснодаре неизвестные сбросили на девушку из окна многоэтажного дома бутылку с зажигательной смесью. Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мимо дома идёт девушка, а через мгновение в нескольких сантиметрах от неё падает бутылка с коктейлем Молотова и разбивается о капот машины.
Очевидцы сообщают, что бутылку скинули подростки с одного из балконов дома. По некоторым данным, они сначала плевали в прохожих, а потом сбросили зажжённую бутылку с растворителем,
Девушка в полицию обращаться не стала. Однако заявление на хулиганов написал владелец повреждённого автомобиля.
Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru сообщал, чо Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело на мужчину, который планировал приготовить «коктейль Молотова», а затем передать его участникам протестов. Ночью 12 августа силовики задержали автомобиль, который пытался скрыться. В салоне находились 20-летний мужчина и его 45-летняя мать. В машине были найдены бензин, тряпки, машинное масло, а также бутылки с жидкостью. На допросе мужчина рассказал, что планировал приготовить «коктейль Молотова» по инструкции из Сети, чтобы отдать его протестующим. Потом он передумал и решил уехать домой. Вещества для производства коктейля он якобы побоялся выкинуть в городе, поэтому оставил их в машине.
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