В Белоруссии завели дело на хотевшего приготовить «коктейль Молотова»

https://static.news.ru/photo/a645a43a-e45a-11ea-85bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело на мужчину, который планировал приготовить «коктейль Молотова», а затем передать его участникам протестов.

Ночью 12 августа силовики задержали автомобиль, который пытался скрыться. В салоне находились 20-летний мужчина и его 45-летняя мать. В машине были найдены бензин, тряпки, машинное масло, а также бутылки с жидкостью.

На допросе мужчина рассказал, что планировал приготовить «коктейль Молотова» по инструкции из Сети, чтобы отдать его протестующим. Потом он передумал и решил уехать домой. Вещества для производства коктейля он якобы побоялся выкинуть в городе, поэтому оставил их в машине.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295-3 УК Белоруссии (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба СК республики.

NEWS.ru писал, что с 12 августа в Белоруссии вступил запрет на продажу пиротехники. Решение было принято на фоне массовых протестов, которые начались в стране с 9 августа. Вышедшие на улицу люди были не согласны с результатами прошедших выборов, на которых победил Александр Лукашенко. Протестующие кидали в силовиков «коктейли Молотова» и камни, а в некоторых случаях использовали пиротехнику.