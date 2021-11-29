В Коломне из-за самодельной гранаты оцепили многоэтажку

В Коломне полиция оцепила многоэтажный дом после сообщения жильцов о гранате. Как сообщает Telegram-канал «112», самодельное взрывное устройство было обнаружено утром привязанным к двери квартиры на первом этаже. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Из здания, расположенного на улице Спирина, было эвакуировано 30 человек. Однокомнатная квартира, к двери которой была привязана граната, принадлежит 68-летнему пенсионеру Валерию Сипливых.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире жилого дома в микрорайоне Московский города Брянска. Происшествие случилось в ночь на 24 октября. В момент взрыва компания молодых людей распивала в квартире спиртное. В результате детонации взрывного устройства 29-летний мужчина получил множественные осколочные ранения и погиб на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении и приобретении взрывных устройств.