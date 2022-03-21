В Китае разбился пассажирский самолёт Boeing 737

В Китае потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, совершавший рейс по маршруту Куньмин — Гуанчжоу. На его борту находились 133 человека, информации о погибших пока нет, сообщает Национальное телевидение КНР.

Катастрофа произошла в южной части страны, в уезде Тэнсянь городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Самолёт разбился в горной местности, после чего там начался пожар. Администрация гражданской авиации активировала аварийный протокол, к месту происшествия направлены поисково-спасательные бригады.

В Сети появились первые кадры с предполагаемого места крушения. На них видны столб белого дыма, а также местные жители у крупного обломка.

Согласно информации генконсульства РФ в Гуанчжоу, сведений о присутствии россиян на борту разбившегося на юго-востоке Китай Boeing 737 на данный момент не имеется.

Ранее сообщалось, что в Татарстане потерпел крушение самолёт L-410. На его борту находились 22 человека — парашютисты местного аэроклуба и двое пилотов. Погибли 16 человек. Причиной крушения власти назвали отказ одного из двигателей воздушного судна.