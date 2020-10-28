В Киеве автобус выехал на пешеходную зону

https://static.news.ru/photo/9d221944-1955-11eb-9e89-fa163e074e61_660.jpg Фото: kyiv.npu.gov.ua

В столице Украины пассажирский автобус выехал на зону для пешеходов у автобусной остановки. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое пострадали. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В 18:44 в полицию по спецлинии поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро «Выдубичи» произошло ДТП с пострадавшими. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на пешеходную зону у остановку и снёс МАФ. В результате чего травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия, — цитирует сообщение «Интерфакс-Украина».

Полицейские работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства случившегося. Правовая квалификация ДТП будет дана по результатам проверки, отметили в полиции.

Как писал NEWS.ru, ранее в аварии с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек.