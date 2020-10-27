В аварии с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек

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В дом американской порномодели Ансли Пачеко в Майями ворвались вооружённые грабители. В помещении завязалась перестрелка после того, как хозяйка сама взяла в руки пистолет.

Инцидент попал на камеры внутреннего наблюдения, пишет Lenta.Ru со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что при перестрелке никто не пострадал, а нападавшие, встретившие вооружённое сопротивление, смогли скрыться, прихватив с собой...