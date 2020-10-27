В аварии с микроавтобусом под Красноярском пострадали восемь человек

На территории Ермаковского района Красноярского края микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате аварии пострадали восемь человек. Об этом 27 октября сообщили представители регионального ГУ МЧС.
ДТП случилось утром на 497-м км трассы Р-257 «Енисей».
31-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Hiace, двигаясь со стороны Томска в сторону Кызыла, не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет. Пострадали восемь человек — сам водитель и семь пассажиров, — цитирует сообщение главка ТАСС.
Все получившие повреждения различной степени тяжести граждане были доставлены в Ермаковскую районную больницу.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Красноярского края в Емельяновском районе произошла авария, в результате которой погибли четыре человека, в числе которых один ребёнок.
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