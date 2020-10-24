Четыре человека погибли в результате аварии под Красноярском

https://static.news.ru/photo/9dd8d4b0-1750-11eb-94bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.мвд.рф

На территории Красноярского края в Емельяновском районе произошла авария, в результате которой погибли четыре человека, в числе которых один ребёнок. Об этом 26 октября сообщили сотрудники пресс-службы регионального главка МВД.

Отмечается, что на 776-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись легковая машина ВАЗ-2107 и грузовое транспортное средство ДАФ. Водитель легковушки ехал в сторону Ачинска. С ним в машине находились ещё три человека, включая малолетнего ребёнка.

В результате столкновения погиб 17-летний водитель «Жигулей» и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, 4-летний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие — жители посёлка 13 Борцов Революции, — передаёт сообщение главка РИА Новости.

В настоящий момент на месте трагедии работают специалисты следственно-оперативной группы регионального ГУ МВД. Беспрепятственный проезд транспорта на участке дороги, где произошло столкновение, осуществляется инспекторами ДПС.

Как ранее писал NEWS.ru, автомобиль влетел в столб в Ивановской области. Жертвами происшествия стали четыре человека. Инцидент произошёл около пяти утра на дороге по направлению к Кохме. Удар был настолько сильный, что одна пассажирка вылетела из салона иномарки — её тело нашли в лесу рядом с трассой. Машиной управлял житель Кохмы.